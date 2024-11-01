اعتقالات في مكتب نتنياهو بتهمة تسريب معلومات سرية تهدد أهداف الحرب في غزة
06:57 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
وكالات
أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن اعتقال عدد من الأشخاص بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تورطهم في قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في تعريض أهداف الحرب في قطاع غزة للخطر.
وأوضحت القناة العبرية، أن الشاباك والشرطة والجيش بدأوا منذ أيام بالتحقيق في شبهات حول تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني.
وذكرت القناة أن الأجهزة الأمنية تشتبه في أن بعض الأفراد كشفوا عن معلومات حساسة ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.
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