القسام: استهدفنا منزلا تحصن به 12 جنديا في جباليا

وكالات

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها نفذوا عملية مركبة استهدفوا خلالها ناقلة جند بقذيفة من طراز "الياسين 105".

وأضافت القسام، أن مجاهديها استهدفوا منزلاً بمنطقة القصاصيب في جباليا كان يتحصن فيه 12 جندياً، وذلك باستخدام قذيفة "تي بي جي"، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأثناء محاولة ثلاثة جنود الهروب باتجاه دبابة ميركافا، جرى استهدافها بعبوة شديدة الانفجار.

كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قالت إن صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا خشية تسلل مسيرة.

وتقع حيفا في منطقة الكرمل، وهي المدينة الإسرائيلية الثالثة من حيث عدد السكان بعد القدس وتل أبيب-يافا، بحوالي 300 ألف نسمة، بينهم 34 ألف عربي (فلسطينيون لم تفلح العصابات الصهيونية بتهجيرهم خلال النكبة).