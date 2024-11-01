مسؤولون في ولاية كنتاكي الأمريكية يكشفون حقيقة تزوير الانتخابات لصالح هاريس

القاهرة- مصراوي

كشف مسؤولون في ولاية كنتاكي الأمريكية، ادعاءات تزوير الانتخابات بعد انتشار مقطع فيديو يظهر التزوير المفترض بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُظهر الفيديو ناخبًا يحاول الإدلاء بصوته للرئيس السابق دونالد ترامب على آلة تصويت تعمل باللمس، لكن الآلة لا تختار ترامب.

ومن جانبه، قال توني براون، كاتب مقاطعة لوريل، على فيسبوك يوم الخميس، إن هذا ليس مثالًا على تزوير الناخبين، ولكنه نتيجة لكيفية لمس الناخب للشاشة. وأوضح براون أن الناخب الذي نشر الفيديو أدلى بأصواته وأكد أن الاختيارات صحيحة.

بينما قال براون إنهم تمكنوا من تكرار المشكلة مع الجهاز، فقد تم ذلك من خلال "ضرب منطقة ما بين الصناديق"، مضيفًا: "تم تعيين أجهزة وضع علامات الاقتراع هذه للناخب للمس داخل الصندوق بأكمله باسم المرشحين".

تم فحص الآلة الموجودة في الفيديو من قبل ممثل مكتب المدعي العام في كنتاكي بالإضافة إلى مسؤولي مقاطعة لوريل.

ولم يكن لدى الجهاز أي شكاوى قبل هذه المشكلة، ولم يكن لديه أي شكاوى منذ عودته إلى الخدمة، ومع ذلك، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام في كنتاكي إن محققيه أوصوا بإخراج آلة التصويت من الخدمة.