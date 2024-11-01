أنباء عن تقلص الفجوات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان
05:03 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
وكالات
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله، إن "لقاءات المبعوثين الأمريكيين، آموس هوكشتاين وبريت ماكجورك، بشأن وقف إطلاق النار بلبنان جيدة والفجوات تقلصت".
وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحراز تقدم باتجاه إنجاز تسوية في لبنان تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.
وبينما أبدت مصادر أمريكية تفاؤلًا بالتوصل قريبًا إلى اتفاق، وذكرت مصادر أخرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يوافق على أي اتفاق قبل معرفة نتائج انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.
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