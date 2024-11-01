استطلاعات رأي: هاريس تتقدم على ترامب في 3 ولايات

وكالات

تشير أحدث النتائج الصادرة عن ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن من استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة "ماريست" الأمريكية، إلى تقارب شديد في السباق في الولايات الثلاث، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفق سي إن إن، بالنظر إلى استطلاعات الرأي، يبدو أن هناك ميلًا طفيفًا نحو مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، في ميشيجان وويسكونسن.

ووجدت مؤسسة "ماريست" أن هاريس حصلت على 51% مقابل 48 % للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بين الناخبين المحتملين في ميشيجان.

وحصلت مرشحة الحزب الديمقراطي على 50 % مقابل 48 % لنظيرها في الحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن.

بينما في بنسلفانيا حصلت هاريس على 50 % مقابل 48 % لترامب.

وتأتي هذه النتائج من مقارنة مباشرة بين هاريس وترامب ولا تأخذ في الاعتبار المرشحين من أحزاب ثالثة.

وقالت الشبكة الأمريكية، أن 5 استطلاعات للرأي صدرت في الأيام القليلة الماضية من ميشيجان و 3 في ويسكونسن تشير جميعها إلى تقدم هاريس في هاتين الولايتين.

ويوضح استطلاع سي إن إن الآن أن 49 % لهاريس مقابل 46 % لترامب في كل من ميشيجان وويسكونسن.

وفي ولاية بنسلفانيا، كانت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة في أغلب الأحيان تميل إلى التعادل.

ولفتت شبكة سي إن إن إلى أنه في 6 استطلاعات رأي نُشرت هذا الأسبوع، وجدت جميعها نتائج بهامش خطأ، ما يشير إلى عدم وجود متصدر واضح.

بينما وجدت 3 استطلاعات من أصل الـ6 تعادلًا، وواحدة وجدت أن ترامب يتفوق بنقطة واحدة، فيما وجدت 2 من الاستطلاعات أن هاريس تتفوق بفارق ضئيل.

كل هذا يشير إلى سباق متقارب للغاية على أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 19 صوتًا في ولاية بنسلفانيا.