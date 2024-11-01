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أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 6 في إطلاق رصاص خلال احتفالات الهالوين في أورلاندو

02:23 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 6 في إطلاق رصاص خلال احت

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أورلاندو (فلوريدا)- (د ب أ)

أفادت الشرطة وتقارير إعلامية، بقتل شخصين وإصابة ستة في إطلاق نار صباح اليوم الجمعة، خلال احتفالات عامة بالهالوين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال قسم شرطة أورلاندو في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي إنه يجري تحقيقا بشأن إطلاق النار الذي وقع وسط المدينة.

وأوضح قائد شرطة أورلاندو إريك سميث أن الرصاص أطلق على الضحايا بينما كان المئات يحتفلون بالهالوين في مناطق عامة، قرابة الساعة الواحدة صباحا، بحسب محطة "في.تي.في.تي" التلفزيونية.

وقال سميث إن المحققين يستجوبون المشتبه به الذي يبلغ 17 عاما.

وقالت الشرطة إن من المتوقع الإفصاح عن تفاصيل أخرى في إحاطة مقبلة.

بولاية فلوريدا شرطة أورلاندو احتفالات الهالوين أمريكا
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