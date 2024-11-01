لبنان ينفي طلب واشنطن وقف إطلاق النار "من طرف واحد"

وكالات

نفى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في بيان، ما تم تداوله عن طلب الولايات المتحدة من لبنان إعلان وقف إطلاق النار "من طرف واحد" مع إسرائيل، بعدما أعلنت وكالة أنباء "رويترز" ذلك.



وقال مصدر رسمي لبناني تعليقًا على ما كشفته "رويترز": "لا صحة لهذا الكلام، وواشنطن لم تطلب هذا الأمر، ولبنان استبق أي بحث بالتشديد على أولوية وقف إطلاق النار قبل بحث أي أمر"، وفقًا لحديث المصدر مع "سكاي نيوز".

وكانت وكالة الأنباء "رويترز" نقلت عن مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى، قولهما إن الولايات المتحدة طالبت لبنان بإعلان وقف إطلاق النار "من طرف واحد" مع إسرائيل.



وأوضح المصدران أن "المبعوث الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، طلب من بيروت هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل"، في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.