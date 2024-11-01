روسيا: السجن قرابة 5 سنوات لموظف سابق بالقنصلية الأمريكية

موسكو- (د ب أ)

أدانت محكمة في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، اليوم الجمعة، موظفا سابقا بالقنصلية الأمريكية بالتعاون مع دولة أجنبية وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وعشرة شهور.

واعتقل روبرت شونوف، وهو مواطن روسي وموظف سابق بالقنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك، في شهر مايو 2023.

واتهمه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) بـ"جمع معلومات عن العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وباستدعاء جزئي في المناطق الروسية وبتأثيره على "الأنشطة الاحتجاجية بين السكان في الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية 2024".

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتقال العام الماضي ، وقالت إن المزاعم ضد شونوف "ليس لها أسس موضوعية تماما".

وجرى اتهام شونوف بموجب بند في القانون الروسي يجرم "التعاون على أساس سري مع دولة أجنبية أو منظمة أجنبية أو دولية لمساعدة أنشطتها التي تستهدف الأمن الروسي بوضوح".

وقالت وزارة الخارجية، إن شونوف عمل بالقنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك لأكثر من 25 عاما. وأغلقت القنصلية في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 ولم تفتح حتى الآن.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مايو 2023 إن دور شونوف الوحيد وقت اعتقاله هو "جمع الملخصات الإعلامية للمواد الصحفية من المصادر الإعلامية الروسية المتاحة للجمهور".