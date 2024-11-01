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مجلس الأمن يمدد ولاية قوات حفظ السلام الأممية في الصحراء الغربية

11:05 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

مجلس الأمن الدولي

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نيويورك- (د ب أ)

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام آخر، مع امتناع الجزائر عن التصويت احتجاجا على عدم تضمين القرار إشارة إلى مراقبة حقوق الإنسان في الإقليم المتنازع عليه.

وصوت لصالح القرار 12 دولة، بينما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت، ولم تصوت الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، أحد أطراف النزاع المستمر على مدى ما يقرب من 50 عاما.

وقامت المغرب بضم الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، في عام 1975، مما أثار صراعا مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ويعتقد أن المنطقة تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والمعادن، وهي أكبر قليلا من المملكة المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد رعت اتفاقية لوقف إطلاق النار في عام 1991 وشكلت بعثة حفظ سلام لمراقبة الهدنة والمساعدة في إعداد استفتاء حول مستقبل الإقليم. لكن الخلافات حول من يحق له التصويت حالت دون إجراء الاستفتاء، وتصر المغرب حاليا على أنها ستدعم فقط الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

مجلس الأمن قوة حفظ السلام الجزائر الصحراء الغربية المغرب
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