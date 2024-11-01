توجيه اتهامات جديدة بالفساد إلى حاكم مصرف لبنان السابق المحتجز

بيروت- (د ب أ)

وجهت السلطات اللبنانية اتهاما جديدا لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بالفساد، وأصدرت أمر اعتقال ضد المصرفي المحتجز، وهو أمر الإعتقال الثاني خلال أقل من شهرين، حسبما أفاد مسؤولون قضائيون يوم الخميس.

ووجه نقولا منصور، القاضي الأول في جبل لبنان، الاتهام إلى سلامة 74 عاما، بشأن استئجاره شقة في فرنسا لتكون مكتبا بديلا للمصرف إذا لزم الأمر، وفقا لما ذكره المسؤولون القضائيون الأربعة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لعدم حصولهم على تصريح للحديث إلى وسائل الإعلام.

وقال المسؤولون إن سلامة استأجر الشقة من "شريكته السابقة" آنا كوساكوفا بمبلغ حوالي 500 ألف دولار سنويا. وأضافوا أن الشقة صغيرة تقريبا وخالية باستثناء بعض الحواسيب.

وبعد استجواب سلامة، أصدر منصور أمر اعتقال بحقه. وكانت السلطات اللبنانية تحتجز سلامة بالفعل منذ أوائل سبتمبر الماضي.

ولطالما نفى سلامة لسنوات اتهامات الفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع، مؤكدا أن ثروته تأتي من ممتلكات ورثها، واستثمارات، وعمله السابق كمصرفي استثماري في ميريل لينش.

وفي أوائل سبتمبر، وجهت السلطات اللبنانية اتهاما لسلامة باختلاس 42 مليون دولار بعد يوم واحد من احتجازه.