بعد مقتل 4 من رعاياها.. تايلاند تطالب إسرائيل بعدم السماح للعمال بدخول المناطق العسكرية

بانكوك- (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديج بالانكورا، اليوم الجمعة، إن صاحب العمل المسؤول عن عمال من تايلاند قتلوا أو أصيبوا في شمال إسرائيل كان تلقى تصاريح من الجيش الإسرائيلي لإحضار العمال إلى المنطقة لنحو ساعة أو ساعتين.

وقتل رب العمل نفسه.

وأضاف المتحدث أن العامل الذي أصيب يرقد في حالة خطرة ويعالج في أحد مستشفيات حيفا، وأن السفارة التايلاندية تواصلت بالفعل مع أسر القتلى.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل أمس الخميس، عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم 4 عمال تايلانديين، في أكثر هجوم دموية من نوعه منذ بدأت القوات الإسرائيلية توغلها في جنوب لبنان أوائل أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن بلدة المطلة في أقصى شرق إسرائيل محاطة بلبنان من ثلاثة جوانب وتكبدت أضرارا واسعة من الصواريخ. وجرى إجلاء سكان البلدة في أكتوبر 2023، ويوجد بها مسؤولو الأمن وعمال الزراعة فقط.

وقال نيكورنديج إن تايلاند دعت إسرائيل إلى عدم منح التصاريح للعمال التايلانديين لدخول المناطق العسكرية المغلقة من الآن فصاعدا للحيلولة دون تكرار هذه الخسائر.

وأضاف: "تؤكد تايلاند دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى التوقف الفوري عن أي أعمال انتقامية لمنع إطالة الوضع وتفاقهمه، ولاستعادة السلام والاستقرار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط".





