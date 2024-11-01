قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو بلدة اليامون غربي جنين (فيديو)

وكالات

قالت مصادر للجزيرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية نحو بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت مصادر قالت للجزيرة، إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت منزلا في البلدة.