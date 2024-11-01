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قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو بلدة اليامون غربي جنين (فيديو)

09:56 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت مصادر للجزيرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية نحو بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت مصادر قالت للجزيرة، إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت منزلا في البلدة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية بلدة اليامون الضفة الغربية
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