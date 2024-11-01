قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو بلدة اليامون غربي جنين (فيديو)
09:56 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
وكالات
قالت مصادر للجزيرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية نحو بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت مصادر قالت للجزيرة، إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت منزلا في البلدة.
#شاهد | جانب من تواجد وتمركز قوات الاحتلال المشاه في أراضي الزيتون المحيطة بالمنازل المحاصرة باليامون غرب مدينة جنين . pic.twitter.com/UJhjT63YBr
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 1, 2024
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