ردا على إطلاق صاروخ عابر للقارات.. سول: عقوبات على 11 فردا و 4 كيانات من كوريا الشمالية

سول- (د ب أ)

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة تستهدف 11 فردا و4 كيانات من كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات أمس الخميس.

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس صاروخ هواسونج-19 الباليستي الجديد العابر للقارات والذي يعمل بالوقود الصلب، باتجاه البحر الشرقي، بزاوية عالية، في أول عملية إطلاق من هذا النوع منذ ما يقرب من عام.

وإذا تم إطلاق الصاروخ بزاوية عادية، فإنه يستطيع ضرب الأراضي الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية في سول إن العقوبات تستهدف أفرادا يشتبه في تورطهم في تصدير الأسلحة الكورية الشمالية والسلع ذات الصلة، وبينهم خمسة مسؤولين عملوا في شركة يتردد أنها تعمل في مجال التطوير النووي والصاروخي وكسب المال لصالح الحكومة الكورية الشمالية.

وتم إدراج تشوي تشول-مين، الدبلوماسي المقيم في سفارة كوريا الشمالية بالصين، في القائمة بسبب دوره في شراء مكونات الصواريخ الباليستية وغيرها من العناصر ذات الاستخدام المزدوج.

وأدانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية، مشيرة إلى أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات يمثل انتهاكا آخر لقرارات مجلس الأمن بعد انتهاكها بإرسال قواتها إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا بشكل غير قانوني مؤخرا.

وأوضحت يونهاب أنه بموجب قرارات العقوبات المتعددة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحظر على الدول الأعضاء بيع ونقل السلع من وإلى كوريا الشمالية والتي يمكن استخدامها في تطوير الأسلحة.