البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو اتفقا على التواصل خلال الأيام المقبلة

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن أكد في اتصاله مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه القوي بأمن إسرائيل، كما أدان هجوم إيران في الأول من أكتوبر.

وأشار كيربي إلى أن بايدن أكد ضرورة التوصل لحل دبلوماسي لإعادة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم، موضحا أن الرئيس الأمريكي أكد حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله.

ولفت كيربي إلى أن بايدن أكد الحاجة إلى تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين خاصة في المناطق المكتظة بالسكان في بيروت، كما ناقش مع نتنياهو الحاجة الملحة لتجديد الدبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

كذلك أوضح كيربي أن بايدن ناقش الوضع الإنساني في غزة وضرورة إيصال المساعدات إلى الشمال وإعادة تنشيط الممر من الأردن، كما اتفقا على التواصل خلال الأيام المقبلة سواء بشكل مباشر أو من خلال فريقيهما.