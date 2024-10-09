الأونروا: الجولة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بغزة ستبدأ بالنصف الثاني من أكتوبر

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن السكان في غزة على شفا مجاعة صناعة الإنسان والأطفال يقتلون ويشوهون بأرقام مروعة.

وأشار لازاريني إلى أن الأونروا استأنفت بعض الأنشطة التعليمية في غزة وتساعد الأطفال على القراءة والكتابة، لافتا إلى أن الجولة الثانية من حملة اللقاح ضد شلل الأطفال في غزة ستبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأكد لازاريني أن قوات الأمن الإسرائيلية تدمر البنى التحتية العامة خلال العمليات العسكرية ما يسبب عقابا جماعيا على الفلسطينيين، موضحا أنه بدون وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى ستنهار العمليات الإنسانية في قطاع غزة.

وشدد مفوض الأونروا على أن الانهيار شبه الكامل للنظام المدني في غزة يعرقل الاستجابة الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 650 ألف طفل سيفقدون أي أمل لاستئناف تعليمهم في قطاع غزة ما لم يتم وقف إطلاق النار.