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الأمم المتحدة: 90% من سكان غزة أصبحوا نازحين داخليا و10 أطفال يفقدون أحد أطرافهم يوميا

11:03 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

نزوح السكان في غزة

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وكالات

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، أن كل يوم 10 أطفال يفقدون أحد أطرافهم بسبب القصف المستمر على قطاع غزة وفقا للأونروا.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن هناك الكثير من العراقيل أمام إدخال المستلزمات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن 90 بالمائة من سكان القطاع أصبحوا نازحين داخليا.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المعاناة مستمرة والوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوء، مشددا على ضرورة بذل أقصى قدر من النفوذ لتخفيف معاناة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

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