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مندوب الجزائر بالأمم المتحدة: العام الماضي كان العام الأكثر دموية بالضفة منذ الانتفاضة الثانية

10:54 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

عمار بن جامع

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وكالات

قال مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل توسع وحشيتها لتشمل لبنان بعد غزة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أباد أكثر من 900 عائلة بشكل كامل في القطاع.

وأكد بن جامع أن العام الماضي كان العام الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، مشددا على أن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب ضد الشعب الفلسطيني نفسه وليس ضد جماعات مسلحة.

وأشار بن جامع إلى أن ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة انتهاك واضح للقانون الدولي عبر التهديد بإخلاء المستشفيات في القطاع، مؤكدا أنه آن الأوان لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح مندوب الجزائر بالأمم المتحدة، أن الأمن في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

عمار بن جامع مندوب الجزائر بالأمم المتحدة العام الأكثر دموية بالضفة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل توسع وحشيتها لتشمل لبنان
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