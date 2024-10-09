استشهاد عشرات الفلسطينيين بغارة إسرائيلية على جباليا شمالي غزة

غزة - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية أن عشرات الأشخاص استشهدوا، اليوم الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية على جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن 47 شخصا على الأقل، بينهم صحفي، استشهدوا منذ صباح اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن غارة واحدة أسفرت عن استشهاد 15 شخصا، خلال استهدافها ساحة مستشفى، وقصفها خياما تؤوي نازحين.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتحقق من صحة هذه التقارير.

وأفاد مسؤولون محليون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض معارك في المنطقة على مدار خمسة أيام متتالية.

ووصف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في منشور على تطبيق إكس، الوضع في شمالي قطاع غزة قائلا: "لا نهاية للجحيم، فهناك 400 ألف شخص على الأقل محاصرون في المنطقة".

وأضاف لازاريني أن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض للخطر أيضا حملة التطعيم الجارية ضد شلل الأطفال.