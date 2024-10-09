مسؤولون أمريكيون: إسرائيل ترفض الكشف عن تفاصيل خطتها للرد على إيران

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل رفضت حتى الآن الكشف لواشنطن عن تفاصيل خطتها للرد على إيران.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن واشنطن لا تعرف حتى الآن توقيت الضربة ضد إيران ولا طبيعة الأهداف

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران، إن الإيرانيين لن يفهموا ما حدث وكيف حدث وسيرون النتائج.

‏وأكد جالانت في كلمته أمام شعبة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإيراني كان عدوانياً لكنه غير دقيق، مشددا على أن الهجوم الإسرائيلي سيكون قاتلا على عكس هجوم طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا خيارات الرد الإسرائيلي على إيران.

وأشارت القناة العبرية إلى أن نتنياهو طلب فهم الموقف الأمريكي والحصول على دعم.

وذكرت القناة 14 العبرية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بأن يركز ردها على إيران على أهداف عسكرية دون النفطية أو النووية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.