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البث العبرية: إيران استخدمت في هجومها ثلث مخزونها من الصواريخ البالستية المطورة

09:52 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

الصواريخ البالستية

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تشكل ثلث مخزونها من الصواريخ البالستية المطورة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل الأسبوع الماضي نوعية أكثر من الصواريخ التي أطلقت في أبريل الماضي.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، شن الحرس الثوري الإيراني هجوما بنحو 200 صاروخ تنوعت بين كروز وباليستي، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقبله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب العاصمة طهران.

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