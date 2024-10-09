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المفوضية الأوروبية تنتقد موقف رئيس الوزراء المجري إزاء الأزمة الأوكرانية

09:35 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

أورسولا فون دير لاين

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ستراسبورج – (أ ش أ)

انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إزاء الأزمة في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين، في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورج، دون الإشارة بشكل مباشر إلى أوربان، "إنه لا يزال هناك من يلقي باللوم ليس على مطامع بوتين في السلطة ولكن على تعطش أوكرانيا لنيل الحرية؛ لذلك أود أن أسألهم: هل سبق أن ألقوا باللوم على المجريين إبان الغزو السوفيتي في 1956؟"، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المجري عن دهشته من كلمة فون دير لاين، متهمًا إياها بتحويل المفوضية الأوروبية إلى "سلاح سياسي".

ورفض أوربان المقارنة بين أحداث الثورة المجرية على الغزو السوفيتي في 1956 والغزو الروسي لأوكرانيا، مُشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى "استراتيجية خاسرة" إزاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أوربان "لن نقبل أن يُملي علينا الاتحاد الأوروبي ما يجب قوله أو السكوت عنه".

هذا المحتوى من

Asha
أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء المجري الأزمة الأوكرانيا مطامع بوتين في السلطة
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