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الخارجية الأمريكية: سنواصل تسيير الرحلات لإجلاء رعايانا من لبنان

08:53 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

ماثيو ميلر

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وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستعمل كل ما بوسعها من أجل مساعدة الرعايا الأمريكيين على مغادرة لبنان وستواصل تسيير الرحلات من أجل ذلك.

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة تؤمن بحق إسرائيل في تنفيذ هذه العمليات المحدود لإضعاف قدرات حزب الله والقضاء على المسلحين، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تريد أن نصل إلى وقف إطلاق النار وحل دبلوماسي يشمل موافقة حزب الله على الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701.

وأوضح ميلر أن إسرائيل تسعى إلى دفع قوات حزب الله بعيدا عن الحدود، مؤكدا أن واشنطن تدعم دائما حق إسرائيل في ملاحقة المنظمات المسلحة بما في ذلك حركة حماس في غزة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عن قلق واشنطن إزاء الوضع الإنساني في غزة لا سيما في شمال القطاع، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية أوضحت لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أهمية السماح بدخول المساعدات.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الغذاء والمياه والضروريات الأخرى للفلسطينيين في قطاع غزة.

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