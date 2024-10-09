السفير الأوكراني لدى تركيا: كييف تتطلع إلى عقد قمة سلام تضم روسيا

أنقرة - (د ب أ)

كشف السفير الأوكراني لدى تركيا، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تهدف إلى تنظيم قمة سلام بحلول نهاية العام الجاري وهي منفتحة على مشاركة روسيا هذه المرة، لكن لن تكون هناك محادثات ثنائية مباشرة مع موسكو.

وكانت تركيا والصين والبرازيل ودول أخرى قد عرضت التوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا أو مناقشة مقترحات سلام، لكن لم يتم تحقيق أي تقدم.

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية عن السفير الأوكراني فاسيل بودنار قوله في إفادة صحفية في أنقرة عبر مترجم تركي، إن "أحد أهم أهداف هذه القمة سيكون التوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا، ونحن لسنا بصدد الحديث عن صيغة تجلس في إطارها أوكرانيا وروسيا مقابل إحداهما الأخرى وتستمع أوكرانيا إلى مطالب روسيا".

وأضاف السفير "ما نسعى إليه الآن هو أن يجلس المجتمع الدولي، إلى جانب أوكرانيا، ويضع قائمة بالخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا، وأن يناقشوا نوع المطالب التي سيطلبونها من روسيا على أساس هذه القائمة".

وشدد السفير على أن "هذا لن يكون اجتماعا ثنائيا مباشرا، بل من المرجح أن يكون في شكل صيغة تشارك فيها أطراف ثالثة أيضا، وتتم (محادثات) عبر أطراف ثالثة، ونأمل أن نعقد هذه القمة بحلول نهاية العام".

وقال بودنار إن تركيا، التي سعت إلى الحفاظ على علاقات ودية مع كل من أوكرانيا وروسيا خلال الحرب، ستكون من بين المشاركين المهمين بسبب خبرتها في التوسط في صراعات أخرى.