موسكو تحذر واشنطن من عواقب الصدام العسكري المباشر بين القوى النووية

موسكو - (د ب أ)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن مستوى الخطر النووي في العالم زاد بشكل خطير، محذرة في الوقت ذاته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها من العواقب الكارثية التي يمكن أن يؤدي إليها الصدام العسكري المباشر للقوى النووية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا قولها للصحفيين: "نلاحظ في الوقت الحالي ارتفاع مستوى الخطر النووي بشكل خطير، نتيجة للسياسة المدمرة للغرب، الذي يمكن أن تؤدي أفعاله إلى صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

وأضافت: "نحن نحذر بوضوح كلا من الولايات المتحدة وأعضاء (الناتو) الآخرين الذين يسيرون على نهج أمريكا من هذا الأمر، وبدلا من اتباع المسار الأمريكي دون وعي، يجب أن يعودوا إلى رشدهم ويدركوا تماما العواقب الكارثية التي ينطوي عليها خطاهم الاستفزازي والخطير للغاية" وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.