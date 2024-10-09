الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة لا تتجرأ على الدخول في معركة ضدنا

وكالات

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد إبراهيم جباري، اليوم الأربعاء، إن طهران أطلقت 200 صاروخ في عملية الوعد الصادق ومستعدة لإطلاق آلاف منها.

وأكد جباري أن الحرس الثوري الإيراني قادر على استهداف المراكز العسكرية والأمنية والاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن "لدينا جغرافيا واسعة وإذا استـُهدفنا في نقطة ما نستطيع الرد من نقطة أخرى".

وأكد جباري أن الولايات المتحدة لا تتجرأ على الدخول في معركة ضد إيران، مشيرا إلى أن على إسرائيل ألا تتجرأ على فعل أي شيء؛ لأن إيران قادرة على تدميرها في لمحة بصر.