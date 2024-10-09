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BBC

جوتيريش يؤكد أهمية زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في البلاد

06:47 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، على أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الحكومية من أجل استقرار لبنان.

وأوضح جوتيريش أنه يواصل تشجيع الجهات الفاعلة اللبنانية على تنشيط الجهود لإقامة حوار وطني شامل لمعالجة القضايا العالقة، معربا عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بزيادة عدد القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية.

ودعا جوتيريش الدولة اللبنانية إلى زيادة جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة.

تأتي تصريحات جوتيريش على خلفية التصعيد، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، في أعقاب مقتل عدد كبير من قادته وعلى رأسهم الأمين العام للجماعة الموالية لإيران حسن نصر الله.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدعم الدولي للجيش اللبناني تحقيق الاستقرار في لبنان
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