فايننشال تايمز: إلغاء زيارة جالانت لواشنطن تثير تساؤلات حول مستقبل التنسيق الأمريكي الإسرائيلي

لندن – (أ ش أ)

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية "إن إلغاء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت المرتقبة إلى واشنطن تثير مخاوف من حدوث فجوة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك في ضوء تحدي الأخيرة للمطالب الأمريكية بالسعي لحل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط".

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن جالانت لن يتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع، الأمر الذي أثار مخاوف من أن يؤدي إلغاء الزيارة إلى تعريض التنسيق مع إسرائيل حول ردها المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني للخطر.

ورأت أن الزيارة التي طلبها جالانت، كانت تعتبر فرصة محورية للولايات المتحدة وإسرائيل لبحث الرد الإسرائيلي المرتقب على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الأسبوع الماضي، وكذلك مناقشة توسع الصراع مع "حزب الله" في لبنان.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع قوله "إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو طلب من جالانت تأجيل زيارته إلى واشنطن، وأن نتنياهو كان يرى أنه ينبغى على جالانت أولا انتظار محادثته (نتنياهو) مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتصديق المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) على رد إسرائيل على ضربة الصواريخ الباليستية الإيرانية".

وأضافت الصحيفة أنه "في حين دعمت الولايات المتحدة حق إسرائيل في الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، سعت واشنطن إلى وضع بعض القيود على الانتقام، وحذرت حكومة نتنياهو من ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأشارت إلى أنها لن تؤيد الهجوم على قطاع النفط في إيران".

وكان المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون على اتصال متواصل في الأيام الأخيرة، وقال مسؤولون في واشنطن "لا نعتقد أن إسرائيل اتخذت أي قرار نهائي بشأن ردها على إيران".

كما رأت "فايننشال تايمز" أن تأجيل زيارة جالانت من المرجح أن يثير مخاوف بشأن حدوث صدع في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، موضحة أنه على الرغم من استمرار واشنطن في توريد الأسلحة لحليفتها، إلا أن إسرائيل تحدت بشكل متكرر رغبات الولايات المتحدة في السعي إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط.

ويأتي إلغاء زيارة جالانت في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل قصف أهداف في لبنان، كما وسعت هجومها البري في جنوب البلاد في محاولة لإضعاف "حزب الله".

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالتأكيد أن إلغاء الزيارة قد يثير القلق بشأن التوترات المتزايدة بين واشنطن وتل أبيب في هذا السياق، رغم إصرار وزارة الدفاع الأمريكية على أن العلاقة بين الوزيرين لاتزال قوية، وأن التواصل سيستمر بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل.