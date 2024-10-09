استشهاد 15 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي على خيام نازحين في جباليا

غزة - موسكو (أ ش أ)

استُشهد 15 مواطنا فلسطينيا، اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من الخيام التي تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "اليمن السعيد" ببلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة آخرين.

وأوضحت مصادر طبية أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع منذ فجر اليوم إلى 60 شهيدا، من بينهم 47 في شمال القطاع، مشيرة إلى أن 120 شهيدا ارتقوا خلال خمسة أيام من العدوان على شمال القطاع، فيما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إخلاء سبع مدارس تابعة لها كانت تؤوي نازحين في مناطق شمال القطاع، مؤكدة أن العدوان على مناطق شمال القطاع أجبرها على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

ولفتت (أونروا) إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في بقاء بئرين عاملين فقط من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا.

ومن ناحية أخري، أكدت السفيرة الإسرائيلية في موسكو سيمونا هالبرين، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تحافظ على التواصل مع روسيا في ظل تصاعد التوترات مع لبنان.

وقالت هالبرين، في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "روسيا وإسرائيل على اتصال دائم بشأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنها هو من تتولى معظم الاتصالات في موسكو، والتي تشمل الاتصالات أيضا قيادة ومسؤولي وزارة الخارجية والوكالات الروسية الأخرى.

وأضافت أن "هناك سفراء وقنوات دبلوماسية للحفاظ على التواصل مع الجانب الروسي، وهناك أيضا علاقات دبلوماسية بين البلدين، وهي مهمة جدا ولا تزال قائمة".