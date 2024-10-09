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الجامعة العربية: إطلاق مبادرة لدعم التعليم في غزة بالتعاون مع منظمات مختصة

05:31 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

الدكتور سعيد أبو علي

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القاهرة – (أ ش أ)

أعلن الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي أن الأمانة العامة للجامعة، قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين ورؤساء الجامعات بقطاع غزة، ستعمل على إطلاق مبادرة بالتعاون مع المنظمات العربية والإسلامية المختصة والصناديق العربية لتقديم الدعم اللازم للعملية التعليمية في القطاع دعما لصمود الشعب الفلسطيني وتصديه البطولي لحرب الإبادة الإسرائيلية ومخططات التهجير.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سعيد أبو علي، اليوم الأربعاء، للدكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر بقطاع غزة، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استعرض رئيس جامعة الأزهر ٱخر التطورات الخاصة باستئناف الدراسة في الجامعة على الرغم من تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك من خلال استخدام التعلم عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وأشار أبو علي إلى أن الفصل الدراسي الحالي شهد تسجيل 11 ألف طالب، وأن عدد موظفي الجامعة حوالي 500 موظف، وأن المشكلة الأساسية والملحة الآن هي توفير الرسوم الدراسية للطلاب.

وأوضح أن الجامعة تعمل على خطة من ثلاث مراحل لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساتها على العملية التعليمية والتدمير الكبير الذي لحق بمنشآت الجامعة، وهي: مرحلة إنعاش الجامعة من خلال البدء في نشاط الجامعة عبر "التعلم عن بعد"، والمرحلة الثانية إعادة تأهيل الجامعة، أما المرحلة الثالثة فهي إعادة بناء المباني التي تم تدميرها.

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Asha
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