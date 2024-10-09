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مقتل إسرائيليين جراء صواريخ أطلقت من لبنان على كريات شمونة

04:40 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

هيئة الإسعاف الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل إسرائيليين، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على كريات شمونة بشمال إسرائيل.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه "في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة كريات شمونة، تم الكشف عن حوالي 20 صاروخا عبرت من لبنان، وتم اكتشاف حوادث تحطم".

وقال مسعفون في نجمة داوود الحمراء قولهم إن رجلًا وامرأة في الأربعينيات من العمر قُتلا نتيجة إصابتهما بشظية في كريات شمونة.

وأشار موقع 0404 الإسرائيلي أن القتيلين زوجان كانا يقيمان في منزلهما، جراء إصابة مباشرة بصاروخ.

وأعلن حزب الله اللبناني "استهداف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية"، مشيرا في بيان صحفي إلى أن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".

هيئة الإسعاف الإسرائيلي لبنان مقتل إسرائيليين كريات شمونة
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