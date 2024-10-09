بسبب الإعصار ميلتون.. تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي لألمانيا

برلين - (د ب أ)

أعلنت القيادة الأمريكية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا رفيع المستوى بشأن أوكرانيا في القاعدة الواقعة جنوب غربى ألمانيا، كان من المقرر عقده يوم السبت المقبل، قد تأجل بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارته إلى ألمانيا بسبب الإعصار ميلتون.

وقالت القيادة الأمريكية إنه من المقرر صدور إعلانات بشأن الاجتماعات الأخرى لمجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا، وهي كيان ترأسه الولايات المتحدة وقريبا سوف يتم دمجه في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولا يعد تأجيل القمة الأوكرانية مفاجئا حيث أنه كان مقرر أن يستضيف بايدن الاجتماع ولكن قرر يوم الثلاثاء أنه لن يستطيع المجيء لألمانيا.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن قلق عميق بشأن الإعصار، وهو عاصفة عاتية يبدو أنها متجهة لمناطق بالولايات المتحدة بما في ذلك فلوريدا التي عانت مؤخرا من دمار هائل جراء الإعصار هيلين.