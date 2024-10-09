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BBC

عودة أكثر من 300 أسرة أفغانية من إيران وباكستان

04:04 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

ترحيل أٍسر أفغانية من إيران وباكستان أرشيفية

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كابول - (د ب أ)

ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن 310 أسرة أفغانية، عادت من إيران وباكستان.

وطبقا لتقارير، فقد عاد هؤلاء المهاجرون إلى أفغانستان، من خلال معابر تورخام وسبين بولداك ونمروز وإسلام قلعة الحدودية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، زادت إيران وباكستان من حملة الاعتقالات والترحيلات للمهاجرين الأفغان.

وتشير تقارير إلى أن إيران ترحل حتى الأفغان، الذين يحملون تأشيرات صالحة.

وطبقا لإحصائيات حركة طالبان، فإن مئات الأشخاص يعودون إلى أفغانستان من إيران وباكستان يوميا. وفي معظم الحالات، يتم ترحيل هؤلاء المهاجرين بشكل قسري.

وتسلط عمليات الترحيل المستمرة للمهاجرين الأفغان من دول مجاورة الضوء على الأزمة الإنسانية المتنامية ، حيث أن الكثير من الأسر تضطر إلى العودة وسط ظروف صعبة.

ايران باكستلن وزارة اللاجئين أفغانستان
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