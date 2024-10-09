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BBC

بعد نسب مقاطع إباحية مزورة لها.. رئيسة الوزراء الإيطالية تُدلي بشهادتها في محاكمة

02:59 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

جورجيا ميلوني

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روما - (د ب أ)

أدلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، بشهادتها في محاكمة شخصين قاما بصناعة وتوزيع مقاطع فيديو إباحية لها باستخدام التزييف العميق.

وتحدثت ميلوني عبر تقنية الفيديو للمحكمة في ساساري، بجزيرة سردينيا، حيث أصرت على ضرورة معاقبة المسؤولين عن مقاطع الفيديو المزيفة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية " أنسا " عن ميلوني القول "هذا يعتبر من أشكال العنف ضد النساء".

ويواجه إيطاليان، أب وابنه، تهم تتعلق باستخدام برنامج لصناعة وتوزيع مقاطع فيديو مزورة، حيث تم تركيب وجه ميلوني على أجساد ممثلات إباحيات.

ووفقا للمحققين، فإن مقاطع الفيديو كانت متاحة على موقع أمريكي شهير، وشوهدت ملايين المرات.

وتسعى ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد، الحصول على تعويض مقابل الأضرار بقيمة 100 ألف يورو، وفي حال حصلت على التعويض، تعتزم ميلوني التبرع بالأموال لصندوق لدعم النساء اللاتي تعرضن للعنف.

ويذكر أن التحقيقات مع الرجلين في ساساري بدأت عام 2020، وبعد شهادة ميلوني، أرجأ القاضي الإجراءات حتى فبراير 2025.

جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية محاكمة
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