إصابة 4 مستوطنين جراء إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة أربعة إسرائيليين بجروح خطيرة ومتوسطة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على حيفا وخليجها.

وقالت نجمة داوود الحمراء، في بيان صحفي أورده موقع 0404 الإسرائيلي، إنه "في أعقاب القصف الذي تم إطلاقه مؤخرًا على منطقة حيفا والكريوت وردت أنباء عن إصابة شخصين بجروح خطيرة جراء سقوط شظايا".

وأشارت إلى أن جريحين بجروح متوسطة يجري علاجهما في ساحة أخرى.

وكانت القناة الـ14 الإسرائيلية أفادت بإطلاق وابل كثيف من الصواريخ على مدينة حيفا وخليجها، مشيرة إلى أنه سمع دوي عشرات الانفجارات في المنطقة بسبب إطلاق 30 صاروخا من لبنان.