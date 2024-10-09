إصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن مختلفة بتل أبيب

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة 6 إسرائيليين بجروح حرجة وخطيرة جراء تعرضهم لعمليات طعن بالخضيرة شمالي تل أبيب .

وقال موقع 0404 الإسرائيلي، إنه تم نقل ستة جرحى، اثنان منهم في حالة حرجة إلى مستشفى بالخضيرة عقب هجوم الطعن، مشيرا إلى أن الشرطة أفادت بورود بلاغ حول ثلاثة عمليات طعن مختلفة في وسط المدينة.

وذكر مركز هليل يافي الطبي : "حتى الآن، وصل إلى المركز ستة مصابين من حادثة الخضيرة وهم يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة، اثنتان حرجة، وثلاث خطيرة وواحدة متوسطة ".

وذكرت نجمة داود الحمراء أن "هذا حادث معقد حيث جرى تنفيذه على ثلاث مرات لقد خرجنا بقوات كبيرة جداً وقمنا بمعالجة عدد من المصابين بعضهم في حالة خطيرة".