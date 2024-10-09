إعلان

BBC

الكرملين: ترامب أرسل لبوتين اختبارات كوفيد 19 أثناء توليه رئاسة أمريكا

01:56 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

ترامب وبوتين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(وكالات)

قال القصر الرئاسي الروسي الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قام بإرسال أجهزة اختبار لفيروس كوفيد-19 إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جائحة كورونا، وذلك أثناء فترة ولايته، وذلك حسبما جاء في كتاب جديد للصحفي الأمريكي بوب وودوورد.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد عملية إرسال الأجهزة، لكنه نفى ما ورد في الكتاب حول وجود اتصالات هاتفية متعددة بين الرئيسين بعد مغادرة ترامب منصب، وذلك في تصريح مكتوب ردًا على استفسارات حول الكتاب.

وأضاف بيسكوف: "نحن أيضًا أرسلنا معدات في بداية الجائحة". وأضاف: "أما بشأن المكالمات الهاتفية، فهذا لم يحدث".

ترامب بوتين الكرملين اختبارات كوفيد 19 رئاسة أمريكا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن مختلفة بتل أبيب

إعلان

إعلان

تعرف على حالة الطقس حتى الاثنين المقبل
"القومي للإتصالات" يكشف تفاصيل دخول الجيل الخامس إلى مصر
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف