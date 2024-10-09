الكرملين: ترامب أرسل لبوتين اختبارات كوفيد 19 أثناء توليه رئاسة أمريكا

(وكالات)

قال القصر الرئاسي الروسي الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قام بإرسال أجهزة اختبار لفيروس كوفيد-19 إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جائحة كورونا، وذلك أثناء فترة ولايته، وذلك حسبما جاء في كتاب جديد للصحفي الأمريكي بوب وودوورد.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد عملية إرسال الأجهزة، لكنه نفى ما ورد في الكتاب حول وجود اتصالات هاتفية متعددة بين الرئيسين بعد مغادرة ترامب منصب، وذلك في تصريح مكتوب ردًا على استفسارات حول الكتاب.

وأضاف بيسكوف: "نحن أيضًا أرسلنا معدات في بداية الجائحة". وأضاف: "أما بشأن المكالمات الهاتفية، فهذا لم يحدث".