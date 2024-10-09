إعصار ميلتون يستعيد قوته.. ويتجه إلى فلوريدا

(وكالات):

يضرب الإعصار "ميلتون" ولاية فلوريدا الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، مع إفادة أحدث التقارير الجوية حول الإعصار المدمر بأنه يقترب من خط العرض 23.8 شمالاً وخط الطول 86.0 غرباً، متحركًا نحو الشمال الشرقي بسرعة تبلغ 19 كم في الساعة.

وتشير التوقعات إلى استمرار تحركه في هذا الاتجاه خلال يومي الخميس والجمعة، حيث من المتوقع أن يصل إلى اليابسة على طول الساحل الغربي الأوسط لولاية فلوريدا في الساعات المتأخرة من الليلة وحتى صباح يوم الخميس.

يصحب إعصار ميلتون رياح شديدة بلغت سرعتها القصوى 260 كم في الساعة، بعد أن استعاد قوته ليصبح إعصارًا من الفئة الخامسة على مقياس سافير-سيمبسون.

ويعزى ذلك إلى انخفاض الضغط الجوي في مركز الإعصار، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرياح العاتية إلى رفع الأمواج لما يزيد عن 10 أمتار، ما قد يؤدي إلى غمر المناطق الساحلية بالمياه، حيث قد تصل إلى ارتفاع 15 قدم في بعض المناطق بفلوريدا.

وعلاوة على ذلك، يشكل الإعصار تهديدًا كبيرًا بحدوث فيضانات نتيجة للأمطار الغزيرة المتوقعة، والتي قد تتجاوز 500 مليمتر في أجزاء من وسط وشمال شبه جزيرة فلوريدا حتى يوم الخميس.

ويزيد ذلك من خطر حدوث فيضانات مفاجئة قد تكون كارثية، ما دفع الآلاف من سكان فلوريدا إلى إخلاء منازلهم بحثًا عن ملاذ آمن.