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بايدن ونتنياهو يعتزمان التحدث هاتفيًا اليوم لمناقشة الهجوم الإيراني

12:46 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

بايدن ونتنياهو

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واشنطن - (د ب أ)

قالت وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التحدث اليوم هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل جهود واشنطن المتزايدة لتخفيف رد فعل إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحادثة الهاتفية ستأتي بعد قرار إرجاء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لأمريكا فجأة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن قرار التأجيل جاء بسبب اعتراض من جانب نتنياهو.

ويذكر أن بايدن ونتنياهو لم يتحدثا منذ أغسطس الماضي، في ظل تزايد التوترات بسبب رفض إسرائيل لدعوات أمريكا لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

الهجوم الإيراني جو بايدن بنيامين نتنياهو
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