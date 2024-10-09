وسط مخاوف.. إعصار ميلتون يصل فلوريدا اليوم الأربعاء

(وكالات)

يواصل إعصار ميلتون اقترابه من الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية، بعد تصنيفه كعاصفة من الفئة الخامسة، ما يثير مخاوف من وقوع فيضانات كارثية وأضرار جسيمة قد تهدد حياة السكان.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تراجعت إلى 160 ميلاً في الساعة، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف في سرعة الرياح، إلا أن الخبراء يحذرون من أن إعصار ميلتون ما يزال يتمتع بالقوة الكافية لإحداث دمار واسع النطاق عند وصوله إلى اليابسة في شبه جزيرة فلوريدا، والمتوقع أن يحدث ذلك في مساء اليوم الأربعاء.