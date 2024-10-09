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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في موزمبيق

10:55 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

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مابوتو - (د ب أ)

بدأ مواطنو موزمبيق، اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد، سيتعين عليه مواجهة تمرد أدى لتعطيل مشاريع الغاز الطبيعي المسال الضخمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيس الحالي دانييل تشابو 47 عاما يخوض الانتخابات عن حزب جبهة تحرير موزمبيق، الذي يحكم البلاد منذ استقلالها خلال عام 1975.

وأشارت هيئة أوكسفورد إيكونمكس أفريقيا للدراسات إلى أن تشابو متأكد بصورة كبيرة من قدرته على التغلب على منافسيه الثلاثة الآخرين في الانتخابات.

ويذكر أن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية دفعت شركة توتال إنرجيز الفرنسية لإرجاء العمل في مشروع للغاز الطبيعي المسال في إقليم كابو ديلجادو مطلع 2021 بقيمة 20 مليار دولار .

موزمبيق مابوتو الانتخابات الرئاسية في موزمبيق
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