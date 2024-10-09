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جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 من الجنود في حوادث منفصلة جنوبي لبنان

10:38 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بيروت - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة في حوادث منفصلة بجنوب لبنان.

وتم نقل الجنود الثلاثة إلى المستشفيات للعلاج الطبي، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في بيانين منفصلين أن عناصره قاموا فجر اليوم الأربعاء بِتفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا في جنوب لبنان. واستهدفوا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية قوة إسرائيلية أخرى حاولت التقدم باتجاه منطقة اللبونة الجنوبية.

جيش الاحتلال لبنان جنود الاحتلال
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