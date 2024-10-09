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استشهاد عنصر من أمن الدولة اللبناني في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد

10:31 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

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بيروت- (د ب أ)

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية، اليوم الأربعاء، استشهاد عنصر من أمن الدولة اللبناني في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان .

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، " استشهد العنصر في أمن الدولة محمّد إدريس بعد استهداف العدو لمنزله في بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطيّة ".

وتستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

قصف إسرائيلي أمن الدولة اللبنانية لبنان
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