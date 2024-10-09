الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في جنوب لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها.

وقال حزب الله، اليوم الأربعاء، إنه تصدى لمحاولة القوات الإسرائيلية التقدم من منطقتي بليدا واللبونة جنوب لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد الحزب في بيان، أنه لدى محاولة تقدم قوة للجيش الإسرائيلي عند الساعة 4:55 من فجر يوم الأربعاء باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة ما أدى إلى تراجعها".

وفي بيان سابق، قال حزب الله، إنه قرابة الساعة 12:15 من فجر يوم الاربعاء قام "بتفجيرعبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة".