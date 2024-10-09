إسقاط هجوم صاروخي على القاعدة الأمريكية في سوريا

وكالات

أسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأمريكية، بمعمل "كونيكو" في ريف دير الزور بسوريا، صاروخ هاجم القاعدة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد: "أسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو بريف دير الزور، صاروخ انطلق من مناطق الميليشيات الموالية لإيران، في أجواء القاعدة وسط استنفار للقوات الأمريكية".

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذتاريخ 19 نوفمبر الماضي، لـ 143 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

-36 على قاعدة حقل العمر النفطي.

-17 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة.

-46 على قاعدة معمل كونيكو للغاز.

-21 على قاعدة خراب الجير برميلان.

-17 على قاعدة التنف.

-2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

-2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

-1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

-1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة.