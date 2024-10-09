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BBC

اليوم.. بايدن يجري اتصالًا هاتفيًا مع نتنياهو بشأن خطط ضرب إيران

07:20 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

بايدن ونتنياهو

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وكالات

قال 3 مسؤولين أمريكيين، إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، حول أي خطط تتعلق بضرب إيران، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف المسؤولين، أنه من المتوقع أن يكون رد إسرائيل على الهجوم الذي شنّته إيران عليها كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران، وهجمات "سرية" مثل الهجوم الذي اغتيل فيه زعيم حماس السابق إسماعيل هنية في طهران.

وأكد أحد المسؤولين لـ"أكسيوس"، أن المكالمة بين بايدن ونتنياهو ضرورية "لمحاولة صياغة حدود للرد الإسرائيلي".

وحسبما ذكر "إكسيوس" نقلا عن مساعد لنتنياهو، فإنه بمجرد اتخاذ القرار "ضرب إيران"، سيرغب نتنياهو في إطلاع بايدن على الأمر.

وكان مسؤولون أمريكيون، قد قالوا يوم الثلاثاء، إن إسرائيل لم تطلع الولايات المتحدة بعد على تفاصيل محددة بشأن ردها العسكري على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

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