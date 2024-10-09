هاريس: يجب وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في أقرب وقت بغزة

وكالات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنه تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن لا معنى له ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.

وأضافت هاريس: "يجب أن نتوصل لوقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في أقرب وقت ممكن".

وتفاقم الوضع في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية بشن سلسلة متصاعدة من الضربات الإسرائيلية على جماعة حزب الله في لبنان، وذلك بعد أن بدأ التوتر بالمنطقة قبل عام بعد أن شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، سقوط 41965 قتيلا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتشمل الحصيلة 56 شخصا على الأقل قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى صباح الثلاثاء، بحسب الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن 97590 شخصا أصيبوا بجروح في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب.

ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، ثمة 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما أن طواقم الإسعاف والإنقاذ لم تتمكن من انتشالهم.