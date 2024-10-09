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تم احتجاز جثمانه.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

02:41 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

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وكالات

استشهد فلسطيني، برصاص وحدات خاصة إسرائيلية عقب محاصرة منزلا ببلدة عقابا شمال مدينة طوباس بالضفة الغربية، بحسب ما ذكرته الغد.

واحتجز جيش الاحتلال جثمانه عقب إطلاق النار عليه خلال حصار منزل ببلدة عقابا وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وذكرت كتيبة طوباس سرايا القدس، أنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في خضم استهداف التعزيزات العسكرية الإسنادية للوحدات الخاصة الاسرائيلية ما أدي لإعطاب الية عسكرية إسرائيلية.

بدورها قالت كتائب شهداء الأقصى، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة في إطار التصدي لاقتحام جيش الاحتلال قبيل انسحابه من البلدة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة، طالت عدة قرى وبلدات في نابلس وقلقيلية وسلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس وسط حملة مداهمات وتفتيش طالت عشرات المنازل وأسفرت عن اعتقال أسير محرر.

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