بطائرة مسيرة.. فصائل عراقية تقصف هدفا حيويا شمالي إسرائيل

وكالات

قالت فصائل عراقية مسلحة، إنها استهدفت مساء الثلاثاء، هدفا حيويا شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير، بحسب الغد.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أن العملية تأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأكدت فصائل العراقية أنها ستستمر في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ومنذ عدة أشهر، تستهدف فصائل عراقية إسرائيل بالطائرات المسيرة وأحيانا بالصواريخ، وكثفت هذه الفصائل من هجماتها خلال الأسابيع الأخيرة.

واعترفت إسرائيل قبل 4 أيام بمقتل جنديين وإصابة 24 آخرين في قصف بطائرة مسيرة أطلقت من العراق، وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم نفذ من العراق ليل الخميس.

وأوضحت أن مسيّرتين أطلقتا من العراق وعبرتا إلى أجواء الجولان الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967.

والسبت الماضي، أعلنت الفصائل العراقية مهاجمة ثلاثة أهداف حيوية في إسرائيل بطائرات مسيرة.