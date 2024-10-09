إعلان

BBC

بطائرة مسيرة.. فصائل عراقية تقصف هدفا حيويا شمالي إسرائيل

02:21 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

فصائل عراقية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قالت فصائل عراقية مسلحة، إنها استهدفت مساء الثلاثاء، هدفا حيويا شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير، بحسب الغد.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أن العملية تأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأكدت فصائل العراقية أنها ستستمر في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ومنذ عدة أشهر، تستهدف فصائل عراقية إسرائيل بالطائرات المسيرة وأحيانا بالصواريخ، وكثفت هذه الفصائل من هجماتها خلال الأسابيع الأخيرة.

واعترفت إسرائيل قبل 4 أيام بمقتل جنديين وإصابة 24 آخرين في قصف بطائرة مسيرة أطلقت من العراق، وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم نفذ من العراق ليل الخميس.

وأوضحت أن مسيّرتين أطلقتا من العراق وعبرتا إلى أجواء الجولان الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967.

والسبت الماضي، أعلنت الفصائل العراقية مهاجمة ثلاثة أهداف حيوية في إسرائيل بطائرات مسيرة.

فصائل عراقية مسلحة طائرة مسيرة الطيران المسير شمال إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طائرات الاحتلال تطلق النار على منازل المواطنين شمال قطاع غزة

إعلان

إعلان

عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف