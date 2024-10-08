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الصحة بغزة: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطالب بإخلائه

10:51 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطالب بإخلائه

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وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى كمال عدوان وتطلق النار على مكتب إدارة المستشفى، مؤكدة أن المستشفى سيتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وأشارت الصحة في غزة، إلى أن الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة من المرضى و الكوادر الصحية.

وذكرت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، أن جيش الاحتلال يطلب إخلاء المستشفى خلال 24 ساعة، مطالبة المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها وأن توقف قرار الاحتلال المجحف.

وأكدت إدارة المستشفى أن الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أحد المسعفين وأعاق إجلاء مرضى من الأطفال الخدج.

ولفت د.حسام أبو صفية مدير المستشفى في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن جيش الاحتلال يمهل إدارة مستشفى كمال عدوان والطواقم الطبية للإخلاء غدا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال اعتقل طواقم الإسعاف أثناء عملية إخلاء الأطفال الخدج من المستشفى.

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