إعلام عبري: عملية الاغتيال في حي المزة بالعاصمة دمشق تمت بنجاح

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن عملية الاغتيال في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق تمت بنجاح.

‏وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن إسرائيل راقبت العناصر المستهدفة في حي المزة بدمشق.

‏وأعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، مقتل 7 بينهم نساء وأطفال في الغارة الإسرائيلية على دمشق، مشيرة إلى أن إسرائيل شنت هجوم المزة بـ 3 صواريخ من اتجاه الجولان المحتل.

وأوضح المرصد السوري، أن الغارة استهدفت مبنى تابعا للحرس الثوري الإيراني، في منطقة المزة التي تضم مقار دبلوماسية وأمنية عدّة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بالعاصمة دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام سورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وكشفت وسائل إعلام سورية، أن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد داخل حي المزة.